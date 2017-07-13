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ABD'de 15 Temmuz afişlerine yasak

MÜSİAD ABD Şubesi'nce,15 Temmuz darbe girişimini konu alan ilanlar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı

13 Temmuz 2017 13:22

ABD'de başkent Washington Bölgesi Metro İşletmeleri, tramvay ve metro duraklarındaki panolarda, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin vermedi.

MÜSİAD ABD Şubesi'nce,15 Temmuz darbe girişimini konu alan ilanlar hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Şube Başkanı Mustafa Tuncer imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amerika'da darbe girişimine ilk tepki veren kurumların başında olan ve darbe teşebbüsünün ilk saatlerinden itibaren milli iradenin yanında yer aldığını beyan eden MÜSİAD ABD, bilgilendirme ilanları yayınlama konusunda bazı aracı reklam kuruluşları ile anlaşma sağladı. MÜSİAD ABD, tüm panolar için hazırlamış olduğu içerikleri takdim ettiği sırada metro istasyonları işletmelerinden olumsuz yanıt aldık. Anlaşma olmasına rağmen kendilerince 'politik' olduğunu düşündükleri için iznimizi tek taraflı iptal ettiler."

 

"Bu ambargo asla kabul edilemez"

 

Açıklamada, "demokrasi ve özgürlüğün beşiği ABD'de uygulanan bu ambargonun asla kabul edilemeyeceği" vurgulandı.

Afişlerde de belirtildiği gibi bunun bir iç politika meselesi değil, uluslararası büyük bir sorun olduğuna değinilen açıklamada, "Dayanışma ile üstesinden gelinecek meselelerin sebepsizce engellenmesi bizleri farklı yönlerde düşünmeye sevk etmiştir. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen makamların uyguladığı bu engellemeler bizleri demokrasi için verilen mücadeleyi anlatmaktan asla vazgeçirmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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