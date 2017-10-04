ABD'de 15 Kübalı diplomata sınır dışı

Kübalı diplamatlara ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanındı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, salı günü Washington'da yaptığı açıklamada, bu kararla adaletin sağlandığını belirterek, ABD'nin hali hazırda Havana'daki büyükelçilik personelinin yüzde 60'ını ülkeye geri çağırmak zorunda kaldığını söyledi. Tillerson, Küba'yı şimdiye kadar ABD'li diplomatları koruyucu gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Esrarengiz saldırılar

ABD Küba'daki vatandaşlarının sağlık ve güvenliğinden endişeli.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Küba hükümeti diplomatlarımızın güvenliğini garanti edene kadar, çalışanlarımızı riske atmamak için büyükelçiliğimizi acil durumlar için personel kalacak şekilde küçülteceğiz" demiş, eylül ayı sonunda Küba'nın başkenti Havana'da görevli büyükelçilik personelinin bir kısmı ile aileleri ülkeye geri çağrılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD vatandaşları için Küba'ya seyahat uyarısı yaptı.

Küba'da Ağustos ayından bu yana 22 ABD'li diplomat ve aile üyeleri bilinmeyen nedenlerle işitme kaybı, beyin sarsıntısı, bulantı, baş ağrısı ve kulak çınlanması gibi rahatsızlıklardan muzdarip olmuştu. Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Küba ABD'nin iddialarını reddediyor.

ABD ile Küba arasında son yıllarda artan yakınlaşmanın sonucu olarak iki ülke 2015'te ABD Başkanı Obama'nın da girişimiyle diplomatik ilişkilere yeniden başlamıştı.

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Reuters/AP, MK/ÖA