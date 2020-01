ABD'de 11 milyar dolarlık şampiyonluk maçı

T24 - ABD’nin bütün yıl beklediği Amerikan Futbol Ligi finali yarın oynanacak. Milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratan final maçında 30 saniyelik reklamın bedeli 3.5 milyon dolar...





ABD’nin tüm yıl boyunca heyecanla beklediği Amerikan Futbol Ligi NFL’nin, New England Patriots ve New York Giants arasında gerçekleşecek şampiyonluk maçı Super Bowl, milyarlarca dolarlık ticaret ağını bu yıl da oluşturdu.



NBC televizyonunda yayınlanacak maça reklam vermenin 30 saniyesi 3.5 milyon dolar. Markaların reklam verebilmek için birbirleriyle yarıştığı Super Bowl’a kazandıranlar sadece firmalar değil. Superbowl ekonomisine izleyiciler de büyük bir katkıda bulunuyor. Bilet fiyatlarının son dakikada 30 bin dolara kadar çıktığı maç sadece ABD’de en az 173 milyon kişi tarafından izlenecek. Maçın oynandığı Lucas Oil Stadı’na gelen taraftarların konaklama, araba kiralama, alışveriş gibi harcamaları da bölgeye yaklaşık 200 milyon dolar civarında katkıda bulunacak. ABD Ulusal Perakende Federasyonu maçın krizde olan Amerikan ekonomisine katkısının ise 11 milyar doları bulacağını tahmin ediyor. Federasyon maç seyircisinin Super Bowl günü yaklaşık 64 dolar harcayacağını belirtiyor.

Beckham’dan iç çamaşırı reklamı



Super Bowl sırasında gösterilecek reklamlar maçtan önce genellikle firmalar tarafından yayınlanıyor. Bu yıl maç öncesinde tanıtılan reklamlar arasında ünlü futbolcu David Beckham’ın H&M için verdiği iç çamaşırlı pozlar yer aldı. Bunun dışında Audi’nin reklamında Twilight filmine gönderme yapılıyor. Reklamda vampir kılığına girmiş oyuncular yer alıyor. Kia Optima adlı firmanın reklamında oynayacak ismin de Adriana Lima olduğu ortaya çıktı. Maç sırasında reklam verecek firmalardan bazıları ise, Bud Light, Budweiser, Coca-Cola, Doritos, Go Daddy, M&M’ s, Toyota, Volkswagen, Walt Disney, Paramount ve Universal olarak açıklandı. Sadece bu karşılaşma için reklam filmi çeken firmaların milyonlarca dolar para harcadığı Super Bowl’da Samsung da bir reklam yayınlayacak. Samsung’un reklam filminde firmanın uzun süredir hazırladığı bir cihazın tanıtımının yapılacağı iddia ediliyor. Bu yıl New England Patriots ve New York Giants’ın büyük kupa için kozlarını paylaşacağı maçın benzeri en son 2007’de yaşamıştı. İki takım son olarak 2007’de karşılaşmış, kazanan Eli Manning’in oynadığı New York Giants olmuştu. Maçın yapılacağı 70 bin kişilik Lucas Oil stadı Indianapolis kentinde bulunuyor.

Madonna babası için söyleyecek



Maç arasında bir performans sergileyecek olan Madonna şarkılarını 80 yaşındaki babası Silvio Tony Ciccone için söyleyeceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, başarısında babasının çok büyük bir desteği olduğunu belirtti. Madonna, “Babam bana çalışma etiğini öğretti. Eğer bugün bu kadar çok çalışan bir kadınsam hepsi onun öğrettikleri sayesindedir” dedi.

1000 polis görev yapacak



Stat 70 bin kişilik olsa da Indianapolis’e maç için kente 750 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Polis kentte yaşanacak yoğunluk sırasında güvenliği sağlamak için şimdiden çalışmalara başladı. Yaklaşık 1000 polis sadece karşılaşma için görev yapmak adına hazırlandı. Taraftarların güvenliğinin sağlanması için milyonlarca dolar harcandı. Yapılan en ilginç harcama ise kentte yeraltında yaşanan bazı patlamalar sonrasında hasar gören 150 rögarın yenilenmesi oldu.





Gisele’den eşine büyük destek



Brezilyalı manken Giselle Bundchen’in eşi Tom Brady, New England Patriots adına maçta oynayacak. Başarılı sporcu eşinden maç için büyük bir destek görüyor. Bundchen maç öncesinde eşinin tüm arkadaşları ve akrabalarına, “Tommy’nin dualarımıza, desteğimize ve sevgimize ihtiyacı var. Sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler” yazılı bir e - posta gönderdi. Brady ise basına yaptığı açıklamalarda maçı kazanacağından emin olduğunu şimdiden bir parti organize ettiğini söylüyor.





Super Bowl nedir?



Amerikan Futbol Ligi NFL’nin şampiyonluk maçı olan Super Bowl ülkenin en büyük spor organizasyonu olarak biliniyor. İnsanların sadece maçı izlemek için evlerine yeni televizyon aldıkları maçın bu yıl 46.’sı gerçekleşecek. Geçen yıl sadece bu maç için evine yeni televizyon alanların sayısı 4.5 milyon kişi olarak açıklanmıştı. Super Bowl günü ayrıca Şükran Günü’nden sonra en fazla yiyecek ve içecek tüketilen gün olarak biliniyor.

185 ülkede yayımlanacak



- Lucas Oil Stadı 2008 yılında hizmete girdi. HKS adlı mimarlık firması tarafından inşa edilen stadın cam duvarları bulunuyor. Çatısı açılıp kapanabiliyor.

- Statın oturma kapasitesi 63 bindi. Ancak maç için 70 bine çıkarıldı.

- Statta 137 loca bulunuyor.

- Stada yapılan toplam 720 milyon dolarlık harcama Indiana eyaleti ve Indianapolis kenti tarafından karşılandı.

- Indianapolis’de 830 bin kişi yaşıyor.

- Maç 185’den fazla ülkede, 30 farklı dilde yayınlanacak.

- Super Bowl’un ilk kez yapıldığı 1967’de reklam vermek sadece 42 bin dolar değerindeydi.

- 2013’deki Super Bowl New Orleans’da oynanacak.

- Super Bowl’u kazanan takımdaki oyuncuların her biri 88 bin dolar, kaybeden takımdakilerin her biri ise 44 bin dolar kazanacak.

- Maçın bilet fiyatları 1200 ila 600 dolar arasında değişiyor.