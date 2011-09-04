-ABD'de 11 Eylül tedirginliği WASHINGTON (A.A) - 04.09.2011 - Amerikan makamları, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünde ABD'ye yönelik belirgin bir tehdit bulunmamasına karşın bir önlem olarak güvenlik tedbirlerini artırıyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ile İç Güvenlik Bakanlığı ülke çapında yayımladıkları bir uyarı yazısında, El Kaide terör örgütünün özellikle küçük uçaklara yönelik tehdit oluşturduğu belirtildi. Güvenlik polisinin hazırladığı 5 sayfalık bültende, bundan bir yıl öncesine kadar El Kaide'nin uçaklara yönelik saldırılar düzenleme konusuna ilgi duyduğuna dikkati çekilerek, teröristlerin özellikle kiraladıkları özel uçaklara bomba yüklemek konusuna eğildikleri kaydedildi. Associated Press haber ajansının ele geçirdiği bültende, ''Elimizde yakın bir zamanda bir saldırının planlandığına ilişkin bilgi veya istihbarat bulunmamasına karşın, El Kaide ve örgütle ilişiği bulunanlar, özellikle küçük uçaklar için uçuş eğitimi almak ve Batılı ülkelerden kişileri Avrupa veya ABD'de uçuş eğitimi almaları için örgüte dahil etmek konularına ilgi duymayı sürdürüyor'' ifadeleri dikkati çekti. Bültende El Kaide örgütünü kendisine sempati besleyen batılılara uçuş eğitimi aldırmak ve bu kişileri kendileri için uçuş eğitmeni haline getirmek istediği bildirildi. Yayımlanan bülten hakkında açıklamada bulunan İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Mathew Chandler, yapılan çalışmayı alışılagelmiş bir uygulama olarak tanımladı. Chandler, ''Ortaklarımızla bu bilgiyi, sürekli duyarlılığa ve uyanıklığa duyulan ihtiyacı vurgulamak amacıyla paylaştık'' dedi. Uzmanlar, ABD'deki havacılık güvenliği 10 yıl öncesine kıyasla çok daha sıkı olmasına karşın, El Kaide yine de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük saldırılar düzenlemenin, gazetelerin baş sütunlarında kendilerine yer edinmelerini kolaylaştıracağı düşüncesiyle uçaklara yönelik saldırılar düzenlemek konusundaki istekliliğini sürdürdüğünü bildiriyor. Küçük uçaklara yönelik saldırı tehditlerinin yeni olmadığına işaret eden uzmanlar, ABD hükümetinin bu nedenle binlerce ilaçlama uçağını, bu uçakların bir saldırıda kullanılabileceği korkusuyla hangarlara çektiğini belirtiyor. ABD makamları, 2002 yılında yaptıkları açıklamada küçük bir uçakla Basra Körfezi'ndeki bir ABD savaş gemisine saldırı düzenlemeyi içeren El Kaide'ye ait gizli bir planı ortaya çıkardıklarını duyurmuştu. Ayrıca 2003 yılında da El Kaide'nin bomba yüklü küçük bir uçakla Pakistan'ın Karaçi kentindeki Amerikan Konsolosluğuna yapmayı planladığı saldırı ABD'li yetkililerce açığa çıkarılmıştı.