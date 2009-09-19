ABD'de 11 Eylül gibi 'mali kriz' soruşturması

ABD'de Kongre tarafından kurulan Mali Krizi Soruşturma Komisyonu (FCIC) çalışmalarına başladığı belirtilirken 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası oluşturulan komisyonun izlediği modelin örnek alınacağı açıklandı.



FCIC kaynakları, komisyonun Lehman Brothers bankasının iflasından bir yıl kadar sonra, hafta içinde çalışmalarına başladığı bildirildi.



Bağımsız komisyonun 10 üyesi bulunuyor, mali konularda uzman olan bu kişilein 6'sı çoğunluktaki demokratlar, 4'ü de Cumhuriyetçiler tarafından atandı.



Komisyonun, 11 Eylül 2001'deki saldırıları soruşturan komisyonun izlediği modeli örnek alarak çalışacağı belirtildi.