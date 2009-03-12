ABD'de 11 eşcinsel asker ordudan atıldı

ABD'de eşcinsel olduğunu gizlemeyen 11 askerin ordudan atıldığı ifade edildi.



Demokrat Parti Milletvekili Jim Moran, ocak ayında 11 askerin, ordunun, eşcinsel askerlerin bu durumlarını gizli tutmasını gerektiren kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ordudan atıldığını söyledi.



Moran yayımladığı açıklamada, "Daha kaç iyi askeri bu kötü kural yüzünden kaybedeceğiz" dedi.



Pentagon, askerlere cinsel tercihlerinin sorulmamasını ve onların da eşcinsel iseler bunu açıklamamalarını gerektiren kuralı 1993 yılında uygulamaya koymuştu.



Son 10 yıl içinde, bu kuralı ihlal eden yaklaşık 10 bin asker ordudan atıldı.



Beyaz Saray, Başkan Barack Obama'nın bu kuralın nasıl kaldırılabileceği ile ilgili olarak Savunma Bakanı Robert Gates ile görüştüğünü açıklamıştı.

