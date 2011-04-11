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Dünya

ABD'DE 103 YAŞINDAKİ HAKİM GÖREV BAŞINDA WICHITA (A.A)

11 Nisan 2011 19:31

-ABD'DE 103 YAŞINDAKİ HAKİM GÖREV BAŞINDA WICHITA (A.A) - 11.04.2011 - ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehrinde yaşayan hakim Wesley Brown 103 yaşında olmasına rağmen halen davalara bakıyor. Associated Press'in haberine göre, ABD Başkanlarından Kennedy yönetiminde göreve atanan Brown, mahkeme salonuna hergün tekerlekli sandalyesi ve oksijen tüpüyle geliyor. Brown geçen aydan itibaren yeni dava almayarak yükünü bir nebze azalttı, ancak kamu davalarına bakmaktan vazgeçmiyor. Yaşama gücüyle meslektaşlarını kendisine hayran bırakan Brown, kıdemli hakim statüsünde görevini sürdürüyor. Daha az dava aldıkları için yarı emeklilik sayılan bu statüye 1979 yılında hak kazanan Brown, kamuya hizmet etmek için çalıştığını ve bunun da yaşaması için bir neden olduğunu belirtti.  Brown, meslektaşlarından artık emekli olmasının zamanının geldiğini kendisine sık sık söylemelerini istediğini de kaydetti, ancak  "işi ne zaman bırakacağımı ben bilirim" dedi.

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