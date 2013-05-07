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Dünya

ABD'de 10 yıl önce kaybolan 3 kadın bulundu!

ABD'nin Ohio eyaletinde 10 yıl önce kaybolan 3 genç kadın bulundu

07 Mayıs 2013 12:05

ABD'de 10 yıl önce kaybolan ve hayatlarından ümit kesilen 3 kadının, 3 erkek kardeş tarafından bir evde esir tutulduğu ortaya çıktı. Evde, kadınlardan birine ait çocuk da bulundu.

Cleveland Polis Şefi Michael McGrath, kentin güneyindeki bir eve düzenlenen operasyonda Amanda Berry, Gina DeJesus ve Michelle Knight'ı yıllarca esir tutan 3 erkek kardeşin yakalandığını açıkladı.

McGrath, 50, 52 ve 54 yaşlarındaki erkek kardeşlerden birinin okullarda otobüs şoförü olarak çalıştığını belirtti.

Erkek kardeşlerin evde bulunmadığı sırada üst kata çıkmayı başaran Berry'nin kapıyı yumruklayarak yardım istediği, bir komşunun kapıyı kırarak genç kadını kurtardığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Frank Jackson, çiftlik evinde yapılan aramada 6 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu söyledi. Jackson, çocuğun esir tutulan Berry'e ait olduğunu ifade etti.

Knight 2002'de 21 yaşındayken, Berry 2003'te 16 yaşındayken ve DeJesus 2004'te 14 yaşındayken kaçırılmıştı. Tüm aramalara karşın bulunamayan genç kadınların hayatlarından ümit kesilmişti.

Hastaneye götürülen genç kadınların sağlık durumunun iyi olduğu ve aileleri ile buluştukları belirtildi.

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