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Dünya

ABD'de 10 kişi Rusya'ya casusluk suçundan tutuklandı

ABD ile Rusya arasında, soğuk savaş dönemlerini hatırlatan bir gelişme yaşandı.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Adalet Bakanlığı, Rusya hükümeti adına yasa dışı faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle '10 Rusya istihbarat görevlisinin' gözaltına alındığını açıkladı.

Ajanlardan sekizinin, ABD'de Rusya lehine 'uzun vadeli ve oldukça gizli görevler' yürüttükleri ve pazar günü gözaltına alındıkları belirtildi.

Diğer iki kişi de ''Rusya'nın ABD'deki aynı istihbarat programına katıldıkları'' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 ajan, ''yabancı bir hükümetin ajanı olarak komplo düzenlemekle'' suçlanıyor. Ajanlar, New York güney bölgesi Bölge Mahkemesi'nde 5'er yıl hapis istemiyle yargılanacak.


Kara para aklama

Konuyla ilgili bir diğer bilgi ise, 10 kişinin 'kara para aklama' suçuyla da itham edildiği yönünde.

Zanlılardan dokuzu, Rusya Hükümeti lehine komplo ve kara para aklama ile suçlanıyor. Bu suçların cezasının da 20 yıla kadar hapis olduğu belirtildi.

FBI ajanlarının, Richard Murphy ve Cynthia Murph adlı sanıkları New Jersey'deki Monclair'de bulunan evlerinde gözaltına aldığı, iki sanığın bugün Manhattan'da mahkemeye çıkarıldığı kaydedildi.

Diğer sanıkların Vicky Pelaez, Juan Lazaro lakaplı ismi açıklanmayan bir zanlı ve Anna Chapman olduğu açıklandı, bunların da Yonkers (New York) ve Manhattan'da pazar günü gözaltına alındıkları kaydedildi.


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