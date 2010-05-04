ABD'de 10 bin Türk kampanyası

T24-



Kuruluş, başlattığı "10.000 Türk" kampanyası ile 29 Ekim'e kadar, Türk-Amerikan toplumu ile Türkiye dostu Amerikalılardan gelecek bağışla "10 bin kişilik bir topluluk" oluşturmayı hedefliyor.



Kuruluşun mali işler sorumlusu Lincoln McCurdy, üç yıl önce kurulan TC-USA PAC'in, şu ana kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini anlayan milletvekili adaylarını desteklemek için kullanılmak üzere 270 bin dolarlık katkı topladığını belirterek, ancak bu sürece ABD'de yaşayan ve çalışan Türk-Amerikalılardan sadece az bir kısmının dahil olduğunu ve PAC'lere destek verdiğini söyledi.



AMERİKAN SİYASETİNDE YENİ BİR BÖLÜM AÇACAĞIZ





ABD'de yaşayan diğer etnik grupların da PAC'lerinin bulunduğunu anımsatan McCurdy, şunları kaydetti:



"Bugün ABD'de Türk-Amerikan toplumundan daha başarılı az sayıda etnik grup var. Ancak Türk-Amerikan toplumunun sesi, ne yazık ki çok fazla duyulmuyor. İşte bu kampanya, Türk-Amerikalıların seslerinin duyulmasının çok etkili bir yolu. Bugün bu kampanyayı başlatarak bunu değiştirmeye ve Amerikan siyasetine dair konularda yeni bir bölüm açmaya niyetliyiz. Çünkü eğer bir PAC'in 10 bin bağışçısı olursa bu, o PAC'in güçlü olduğu ve onu siyasetçilerin dinleyeceği anlamına geliyor."



5 DOLAR BİLE YETER



Bu kampanyanın daha önce yapılmayan yeni bir süreç olduğuna dikkati çeken McCurdy, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar PAC'lere katkı veren Türk-Amerikalı sayısını birkaç kişiden 10 bine çıkarmayı ve daha fazla sayıda Türk-Amerikalı'yı sürece katmayı istiyoruz. Hedefimiz, PAC'e 10 bin bağışçı bulabilmek. 5, 10, 20 dolar veya 5 bin dolar olması fark etmez, yeter ki 10 bin bağışçı bulabilelim. Bir gencimiz bile 5 dolar katkı sağlasa bu muhteşem bir şey olur. Çünkü politikacılara, Türk-Amerikalıların siyasi açıdan müdahil olduğunu, konuları önemsediğini ve söylenenlerin farkında olduklarını göstermek istiyoruz."



BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELECEĞİZ



Kampanya için ABD vatandaşı olan Türkler ile Türk dostu Amerikalılardan destek beklediklerini ifade eden McCurdy, "10 bin Türk-Amerikalı ve Türkiye'nin dostunun kolektif bir ses yaratılması yolunda bize katıldığı takdirde sahip olabileceğimiz etkiyi bir düşünün. Kampanya ile Amerikan siyasetinde büyük bir güç haline geleceğiz" diye konuştu.



Kampanyanın Türk-Amerikan ilişkilerine çok önemli katkılar sağlayacağını belirten McCurdy, ülke çapındaki Türk-Amerikalıların sürece dahil olmasının kendilerine de önemli yarar getireceğini kaydetti. McCurdy, kampanya ile Türk-Amerikalılar arasında bağlar kurulması, siyasi görüşlerin paylaşılması, siyasi açıdan daha fazla müdahil konuma gelinmesinin de sağlayacağını vurguladı.



McCurdy, bu kampanyanın güçlenmesiyle oluşacak etkinin, Türk-Amerikalıların ABD'deki kamu kurumlarına daha kolay girmelerine de yardımcı olacağını sözlerine ekledi. AA