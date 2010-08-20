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Ekonomi

ABD'DE 1 TRİLYON 342 MİLYAR DOLAR AÇIK BEKLENİYOR WASHINGTON (A.A)

20 Ağustos 2010 17:47

-ABD'DE 1 TRİLYON 342 MİLYAR DOLAR AÇIK BEKLENİYOR WASHINGTON (A.A) - 20.08.2010 - Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD'nin bütçe açığının, bu mali yılın sonunda 1 trilyon 342 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.  Partiler üstü CBO analistlerinin beklentilerine göre, ülkede 30 Eylül'de sona erecek mali yılda bütçe açığı 1 trilyon 342 milyar dolar olacak ve 2014 yılına kadar her yıl kademeli olarak azalacak. Bu tahmin, Beyaz Saray'ın Temmuz sonunda açıkladığı 1 trilyon 471 milyar dolarlık 2010 mali yılı bütçe açığı tahminlerinin altında kaldı. ABD'de bütçe açığı geçen yıl 1 trilyon 416 milyar dolar seviyelerindeydi. Federal Hükümetin mali yılı Ekim ayında başlıyor. Beyaz Saray'ın daha önce 2010 mali yılı bütçe açığının Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 10'u olabileceği tahminlerinin aksine CBO analistleri bunun GSYH'nin yüzde 9,1'i seviyelerinde kalacağını öngördü. CBO'nun tahminleri Beyaz Saray'ınkilerin aksine oldukça iyimser bulundu. Beyaz Saray, bütçe açığının 2011'de sona eren mali yılda 1 trilyon 416 milyar dolarla GSYH'nin 9,2'sini, 2014'te ise 698 milyar dolarla GSYH'nin 3,8'ini oluşturacağını tahmin ediyor.

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