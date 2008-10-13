AB'dan bankalara 2 trilyon dolar

İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve Portekiz devletlerinin, Avrupa'daki bankalara son günlerde sağladıkları garantiler ve diğer acil önlemlerin tutarı 1,96 trilyon dolara ulaştı.

Garantilerin ve acil önlemlerin büyük bir kısmı, küresel finansal krizi dindirmek isteyen avro bölgesi liderlerinin toplantısı sonrasında gerçekleşti.



Öte yandan, İtalya'da da kurtarma planı onaylandı.İtalya Maliye Bakanı Giulio Trementi, yaptığı açıklamada, planın tutarının "gerektiği kadar" olacağını, ancak benzer önlemler alan diğer ülkeler gibi belirli bir tahsisat yapılmadığını belirtti. İtalya'da hükümet geçen hafta, mali istikrarı yeniden tesis etmek için 2 acil önlem uygulamaya sokmuştu.



Buna göre, bankalardaki mevduata 103 bin avroya kadar garanti verilmesi ve devletin bankalardaki hisseleri satın alarak onlara sermaye desteği sağlamasına karar verilmişti.