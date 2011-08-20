-ABD: Amerikan vatandaşları eve dönmeli WASHINGTON (A.A) - 20.08.2011 - ABD, İran'da yasa dışı yollardan ülkeye giriş ve casusluk suçlarından dolayı toplam 16 yıl hapse mahkum edilen 2 Amerikan vatandaşının eve dönmeleri gerektiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, yaptığı açıklamada, 2 yıldır İran'ın Evin Cezaevinde tutulan Amerikan vatandaşları Shane Bauer ve Josh Fattal'ın defalarca serbest bırakılmaları çağrısında bulunduklarını belirtti. Nuland, ABD'nin, Tahran'da ülkesinin diplomatik çıkarlarıyla ilgilenen İsveç Koruma Gücü'nden mahkumiyet kararı haberi konusunda daha fazla bilgi almaya çalıştığını sözlerine ekledi. İran devlet televizyonun internet sitesinde yer alan haberde, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Shane Bauer ve Josh Fattal'ın her biri ülkeye yasa dışı yollardan girmek suçundan üçer, ve casusluk faaliyetlerinden dolayı da beşer yıl olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları bildirilmişti.