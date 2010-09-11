-ABD AÇIK TENİS TURNUVASINDA FİNAL HEYECANI ANKARA (A.A) - 11.09.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık'ta, tek bayanlar finali Belçikalı Kim Clijsters ile Rus Vera Zvonareva arasında yapılacak. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvada sabaha karşı yapılan tek bayanlar yarı final maçında, 2 numaralı seribaşı Belçikalı Clijsters, 3 numaralı seribaşı ABD'li rakibi Venus Williams'ı 2-1 yenerek, adını finale yazdırmayı başardı. Kim Clisjters, dördüncü kez final oynayacağı ABD Açık'ta, daha önce iki kez kupa kaldırmayı başarmıştı. Yarı finalin diğer maçında ise 7 numaralı Rus Vera Zvonareva, 20 yaşındaki 1 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek, finalde mücadele etme hakkını elde etti. Clijsters-Zvonareva finali yarın TSİ 02.00'de başlayacak. ABD Açık'ta tek erkeklerde ise bugün yarı final maçları yapılacak. İlk yarı final maçı TSİ 19.00'da 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 12 numaralı seribaşı Rus Mikhail Youzhny arasında yapılacak. Bu maçın ardından 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic finale kalabilmek için mücadele edecek.