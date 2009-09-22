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Dünya

ABD Zelaya'nın ülkesine döndüğünü doğruladı

22 Eylül 2009 02:45

ABD, Honduras'ın devrik devlet başkanı Manuel Zelaya'nın ülkesine döndüğünü doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ian Kelly, başkent Washington'da yaptığı açıklamada, Manuel Zelaya'nın Honduras'ta olduğunu söyledi.

Kelly, Zelaya'nın ülkesinde olduğunu, ancak tam olarak nerede olduğunu bilmediğini ve daha fazla ayrıntı bulmaya çalıştıklarını bildirdi.

Zelaya'nın başdanışmanı Eduardo Reina, Venezuela'nın Telesur Televizyonu'na yaptığı açıklamada, devrik başkanın dönerse tutuklanacağı uyarılarına karşın ülkesine döndüğünü söylemişti.

Honduras'taki geçici hükümetin başbakanı Roberto Micheletti, Zelaya'nın ülkesine döndüğü ve Tegucigalpa'da bulunduğu haberlerini yalanlamış, BM yetkilisi de Zelaya'nın başkente döndüğü ve buradaki bir BM binasında kaldığı haberlerinin doğru olmadığını kaydetmişti.

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