'ABD yüzyılın krizini yaşıyor'

ABC televizyonuna konuşan Greenspan, ''Önce şunu anlayalım. Bu 50 yılda, hatta muhtemelen 100 yılda bir yaşanabilecek bir olay'' dedi.



ABD'nin bir ekonomik durgunluğa (resesyon) girmeden kurtulma ihtimalinin yüzde 50'nin altında olduğuna dikkati çeken Greenspan, krizin daha da devam etmesini beklediğini vurguladı.



Öte yandan, sıkıntı içinde bulunan yatırım bankası Lehman Brothers'a ABD yönetiminin çabalarına karşın müşteri bulunamadı. ABD medyası konuyla ilgilenen bankaların olası bir alımdan şu an için vazgeçtiklerini yazdı.



Bu arada, ABD'de en fazla mevduat bulunduran banka olan Bank of America ve yatırım bankası Merril Lynch'in potansiyel bir birleşme için görüşmeler yaptığı haberleri ABD medyasında yer aldı. (AA)