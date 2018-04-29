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BBC Türkçe

ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın çoğu Müslüman altı ülke için getirdiği seyahat yasağının tümüyle uygulamaya sokulması yönünde karar verdi. Mahkeme, yasağı kısmi olarak durduran iki federal mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen hükümeti ha

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın çoğu Müslüman altı ülke için getirdiği seyahat yasağının tümüyle uygulamaya sokulması yönünde karar verdi.

Trump yönetimi, yasağı kısmi olarak durduran iki federal mahkeme emrinin kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkemenin 9 yargıcından 7'si hükümet lehine karar verdi.

Federal mahkemelerde yasağa karşı yasal süreçler devam ediyor.

Kararname daha önce, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmiş, Beyaz Saray ise Haziran ayında, yasağın yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yapmıştı.

Trump, Ocak ayında göreve gelmesinden bir hafta sonra söz konusu kararnameyi imzalamıştı. Yasak ilk haliyle Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsıyordu. Ardından Irak listeden çıkarıldı.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.

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