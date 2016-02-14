ABD Yüksek Mahkemesi üyesi Scalia öldü



ABD Başkanı Barack Obama görev dönemi sona ermeden önce muhafazakar Antonin Scalia’nın yerine bir aday göstereceğini açıkladı. Cumhuriyetçiler ise ABD Yüksek Mahkemesi üyesinin atamasının seçimlerden sonraya ertelenmesinden yana.

Anayasa gereğince görev süreleri ömür boyu olan ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları Amerikan Başkanı tarafından aday gösteriliyor. Bu adaylığın Senato tarafından oy çokluğuyla onaylaması gerekiyor.

Mahkeme'de halihazırda 4 muhafazakar, 4 liberal ve bir de politik görüşü öne çıkmayan üye bulunuyor.

Muhafazakar üye Scalia’nın ölümüyle birlikte ABD Yüksek Mahkemesi içindeki dengenin, Obama’nın yapacağı atamayla liberaller yönüne değişmesi bekleniyor. Ancak atamanın şu anda muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti’nin denetimindeki Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

79 yaşındaki Antonin Scalia'nın cumartesi günü doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kürtaja karşı olan ve idam cezasını destekleyen Antonin Scalia, 1986 yılında Ronald Reagan tarafından aday gösterilmişti.