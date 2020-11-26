ABD Yüksek Mahkemesi, New York'ta Koronavirüs nedeniyle kısıtlanan ibadethanelerin itirazını kabul etti

ABD'de Yüksek Mahkeme, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması gerekçesiyle yeni kısıtlamaların devreye girdiği New York kentinde kısıtlamalara rağmen dini etkinliklerin yapılabilmesini destekledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, New York Valisi Andrew Cuomo, 6 Ekim'de vakaların yoğun olduğu yerlerde zorunlu olmayan işletmelerin kapatılması, dini etkinliklerin bazı bölgelerde 10, bazı bölgelerde 25 kişiyle sınırlandırılması kararı almıştı. Koronavirüs kısıtlamasına karşı çıkan ibadethaneler, kararın ABD Anayasası Birinci Ek Maddesi'yle korunan dini özgürlükleri ihlal ettiğini, etkinliklerinin zorunlu olarak devam etmesi gerekitğini savundu. Brooklyn'de bulunan bir federal hâkim, 9 Ekim'de dini grupların talebini reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise, Hristiyan ve Yahudi ibadethanelerden gelen talebi 5'e 4 oyla kabul etti. Kabul oyu verenler arasında yeni atanan yargıç Amy Coney Barrett de vardı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yargıç Ruth Bader Ginsburg'un ölümünden sonra atadığı yargıç Amy Coney Barrett'ın ilk önemli kararlardan biri olarak nitelendirildi.