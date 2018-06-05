ABD Yüksek Mahkemesi: Eşcinsel çifte pasta yapmayı reddeden pastacı haklı

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'da eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden pastacıyı haklı buldu.

Colorado eyaleti, pastacı Jack Phillips'in 2012'de eşcinsel çift David Mullins ve Charlie Craig'in isteğini geri çevirmesini "yasadışı ayrımcılık" diye tanımlamıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme 2'ye kardşı 7 oyla aldığı verdiği hükümde eyaletin aldığı kararın Phillips'in haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Muhafazakâr bir Hristiyan olan Philipps, eşcinsel çifti dini inançları nedeniyle geri çevirdiğini savunmuştu.

Eşcinsel hakları örgütleri, kararın eşcinsel evliliklere farklı muamele edilmesini beraberinde getirecek bir emsal oluşturmasından kaygılıydı.

Ancak Yüksek Mahkeme kararında sadece Philipps'in vakasına odaklandı.

Karar artık çiçekçilerin, fotoğrafçıların ve diğer düğün hizmeti sağlayanların eşcinsel çiftlerle çalışmayı reddedebileceğini söylemiyor.

Yüksek Mahkeme, üç yıl önce eşcinsel evlilikleri ABD genelinde yasallaştıran bir karar almıştı.

Temmuz 2012'de Mullins ve Mr Craig, Phillips'ten düğünleri için bir pasta yapmasını istedi.

Ancak Phillips "standart iş uygulamasının eşcinsel evliliklerine pasta yapmak olmadığını" ve bunun "İncil'e tamamen aykırı bir şey olacağını" söyleyerek çifti reddetti.

Philipps bunun yerine çifte bisküvi ve doğumgünü pastaları gibi başka ürünler vermeyi önerdi.

Philipps "yaratıcı sanatçıların" satacakları şeylere karar verme hakkı olduğunu da savundu.

Colorado ayrımcılıkla mücadele yasasında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa da yer veren 22 ABD eyaletinden biri. Craig ve Mullins de bu yasayı öne sürerek eyaletin Medeni Haklar Komisyonu'na taşıdıkları davayı kazandılar.

Benzer bir vaka Kuzey İrlanda'da da yaşandı.

Bir eşcinsel hakları savunucusu "Eşcinsel evliliği destekleyin" yazılı bir pasta yapmayı reddeden pastaneciyi mahkemeye verdi ve alt mahkemeyi kazandı.

Dava Belfast'taki yüksek mahkemeye taşındı ve henüz yüksek mahkeme kararını vermedi.