ABD: Yüksek Mahkeme Obama'nın sağlık yasasına onay verdi

ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Barack Obama'nın ilk dönemine damgasını vuran köklü sağlık reformunun anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Mahkeme, tüm Amerikalıların sağlık sigortasına sahip olmasını şart koşan, aksi halde para cezasına çarptırılmalarını öngören yasanın "fazla ileri gittiği" şeklindeki tezleri reddetti.

Mahkeme kurulunun 9 yargıcından muhafazakar görüşleriyle tanınan 4'ü karara karşı çıktı; Mahkeme Başkanı John Roberts'ın oyu, yasanın 5'e karşı 4 oyla kabul edilmesinde belirleyici oldu.

Başkan Barack Obama, Yüksek Mahkeme kararının Amerikalılar için bir zafer olduğunu ve Amerikalıların hayatını daha güvenli hale getireceğini kaydetti.

Obama, "ülkenin en yüksek mahkemesi fikrini belirtti. Biz bu yasayı uygulamaya devam edeceğiz. Ve nerede mümkünse, geliştrimek için ortaklaşa çalışma yürüteceğiz." dedi.

Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney ise, Başkan seçilirse, "dün olduğu gibi bugün de kötü" diye tanımladığı sağlık hizmetleri yasasını değiştireceğini söyledi.

Sağlık hizmetleri, ABD'de en büyük kutuplaşma yaratan sorunlardan biri.

Başkan Obama'nın 2010 Mart'ında "Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası"nı imzalamasından birkaç dakika sonra, 12 diğer eyaletle birlikte Florida, yasaya karşı hukuki süreç başlatmıştı.

İlk gruba daha sonra 13 eyalet daha katılmıştı.

BBC Türkçe