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ABD: YPG'ye verdiğimiz destek sürecek

"PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz"

09 Mart 2017 10:14

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de PYD/YPG'ye verdikleri destek konusunda açıklamalarda bulundu. 

DHA'nın haberine göre, IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirten Toner, şunları kaydetti:

"YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar DEAŞ'a karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü DEAŞ'ın elinden aldılar."

Toner, Türkiye'nin YPG konusundaki kaygılarına da dikkat ettiklerini söyledi.

"PKK ve YPG arasında
bağlantı olduğu yönündeki..."

ABD'nin, PKK ile ilgili görüşünün değişmediğini dile getiren Toner, "PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hâlâ bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Toner, bir soru üzerine PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına da karşı olduklarını belirtti.

ABD'nin bu konuda aynı yerde durduğunu anlatan Toner, "Orada olmamaları gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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PKKYPGdestekABDMark Toner

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