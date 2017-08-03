ABD: YPG'ye tank vermedik



ABD Elçiliği, Suriye'de "YPG'ye tank verildi" iddialarını yalanlayarak "Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan gruplara tank verilmedi." dedi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Suriye-Irak sınırını geçen birçok tırın içerisinde askeri ekipman bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, YPG'ye verilen silahlar konusunda Türkiye'ye şeffaf bir şekilde bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

Tank verdikleri iddia edilmişti

ABD yönetimi, pazar akşamı YPG'ye 100 TIR'lık sevkıyat yaparken, üstü kapalı kasalarda en az 10 tankın taşındığı iddia edilmişti. Türk güvenlik kaynaklarının tespitine göre; YPG'ye zırhlı personel taşıyıcılar da ulaştırılmıştı.