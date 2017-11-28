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Dünya
Deutsche Welle

ABD YPG'ye silah yardımını sürdürecek

ABD Savunma Bakanlığı, Türk yetkililerinin söylediklerinin aksine Suriye'de YPG'ye silah yardımının devam edeceğini açıkladı.

28 Kasım 2017 01:40

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de YPG de dahil ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğine devam edileceğini bildirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suriyeli Kürt güçlerden oluşan YPG'ye silah desteğinde yeni düzenlemeye gidilmesinin gözden geçirildiğini belirtildi, ancak silah yardımının durdurulmasıyla ilgili bir ifade yer almadı.

Türkiye hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde "YPG'ye artık silah verilmeyecek" dediğini açıklamıştı.

Pentagon'un açıklamasında silah yardımıyla ilgili kararın cephedeki gelişmelere göre alınacağı belirtildi. Pentagon ayrıca gönderilen silahların belirli görevle sınırlı olduğunu ve askeri hedeflere karşı konulması için aşamalı olarak sağlandığını vurguladı.

Türkiye'ye göre yardım kesilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma günü gerçekleşen Trump-Erdoğan telefonda görüşmesinde Türkiye'nin rahatsız olduğu YPG'ye silah yargımı konusunun gündeme geldiğini ve ABD Başkanı'nın yardımın sonlandırılması için kesin talimat verdiğini söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da Trump'ın Erdoğan'a "YPG'ye silah verilmesi yanlış" dediğini belirtmişti.

YPG, terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadelede ABD'nin askeri anlamda karadaki başlıca müttefiki. Türkiye PKK'nin bir uzantısı olduğu için YPG'yi terör örgütü olarak görüyor ve kendisine karşı tehdit olduğunu savunuyor.

Reuters/GY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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