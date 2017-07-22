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ABD: YPG'ye isim değiştirme önerisinde bulunduk

"PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı"

22 Temmuz 2017 10:58

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin,  PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme"  tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond  Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim  değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini söyledi. 

ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsünün Colorado  eyaletinde gerçekleştirilen yıllık güvenlik toplantısında konuşan ABD Özel  Kuvvetler Komutanı Thomas, terör örgütü PKK/PYD ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'de iş birliği yaptıkları Kürt gruplarla ilgili  değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Thomas, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı  PYD'nin askeri kanadı YPG'nin nasıl isim değiştirdiğini açık ifadelerle dile  getirdi.

"Onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik"

PKK/PYD ile yakın çalıştığını anlatan Thomas, şunları söyledi:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK  ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz,  bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara  isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi  nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri'  olduğunu ilan ettiler.

Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir  hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

Thomas, DEAŞ'la mücadelede PKK/PYD'yi etkin ortak gördüklerini  kaydederek, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de bu  süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

"PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı"

PKK/PYD'nin kuzey Suriye'de demografik bakımdan baskın unsur olduğunu  savunan Orgeneral Thomas, "Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım  çünkü (SDG unsurları) benim veremeyeceğim şeyleri istiyorlardı. Suriye'nin  geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak  istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı." ifadelerini  kullandı.

PKK/PYD'nin askeri olarak geçirdiği evrime de değinen ABD'li komutan,  "Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin  içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti  sağladı." şeklinde konuştu.

Konuşmasının diğer bölümlerinde ağırlıklı olarak DEAŞ'la mücadeleye ve  Rusya'nın "NATO güvenlik alanlarına tehdit" oluşturduğuna dikkati çeken Thomas,  ABD'nin her iki konuda da hassas ve dikkatli adımlar attığını ifade etti.

 

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