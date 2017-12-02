ABD, YPG konusunda aynı noktada: IŞİD, bitince silah yardımlarını keseceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'un telefon görüşmesinde de gündeme gelen YPG'ye silah yardımıyla ilgili Pantogan'dan gelen açıklamalara yenisi eklendi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, IŞİD'le mücadele sona erdiğinde işbirliği yaptıkları YPG'ye silah yardımını durduracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde 'yardımı keseceğiz' açıklamasından sonra Pentagon ve Beyaz Saray'dan gelen çelişkili açıklamalar tartışılırken bu kez Savunma Bakan Mattis konuştu.

Mattis, IŞİD'le mücadele sona erdiğinde işbirliği yaptıkları YPG'ye silah yardımını durduracaklarını açıkladı. Mattis, "Silah yardımında Trump'ın söylediği gibi hareket edeceğiz" dedi.