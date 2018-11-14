ABD: YPG ile ilişkimiz geçici, taktiksel

ABD'li üst düzey bir yetkili YPG ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD'li yetkili, "YPG ile ilişkimiz geçici, taktiksel" dedi.

NTV'nin haberine göre Münbiç'te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası" açıklamasında bulundu.

Fırat'ın doğusuna olası operasyonla ilgili değerlendirmede bulunan ABD'li üst düzey yetkili, "Türkiye'nin endişesini anlıyoruz ancak Türkiye de bizim endişelerimizi anlamalı" dedi.

ABD'den üç teröristin başına ödül konulmasıyla ilgili konuşan ABD'li üst düzey yetkili, "Türkiye'nin endişesine karşılık vermek için yaptık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD'li üst düzey yetkili, "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.