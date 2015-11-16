ABD: YPG ile çalışmaya devam edeceğiz

G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan ABD’den, daha önce doğrudan silah yardımı yapmayacaklarını söyledikleri YPG’ye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, YPG’yle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İMÇ TV’nin haberine göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, YPG ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Rhodes, Antalya’daki G-20 Liderler Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. YPG’ye ilişkin konuşan Rhodes, “YPG, diğer Sünni Arap muhaliflerle birlikte çalışıyor ve IŞİD’i Rakka’ya baskı yapacak şekilde geri itiyor. Biz sadece Kürt güçlerden bahsetmiyoruz, o alanda desteklemeyi istediğimiz Sünni Arap güçler de var” dedi. Rhodes, bu güçlerin desteklenmesinin IŞİD’e karşı mücadelenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Güvenli bölge konusuna dair soruya Rhodes, “Suriye sınırında güvenli bölge fikrinin, kaynakların doğru aktarılacağı bir şey olduğuna inanmıyoruz” yanıtını verdi.

Paris saldırılarının ardından ABD halkının Ortadoğu’ya asker gönderilmesine daha ılımlı yaklaşıp yaklaşmayacağına yönelik soru üzerine Rhodes, “Amerikan askerlerinin problemin çözümü olduğuna inanmıyoruz. Muhalif güçlere sahip olmak daha etkili ve sürdürülebilir” diye konuştu.