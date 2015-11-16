T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD: YPG ile çalışmaya devam edeceğiz

"Suriye sınırında güvenli bölge fikrinin, kaynakların doğru aktarılacağı bir şey olduğuna inanmıyoruz"

16 Kasım 2015 12:14

G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan ABD’den, daha önce doğrudan silah yardımı yapmayacaklarını söyledikleri YPG’ye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, YPG’yle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İMÇ TV’nin haberine göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, YPG ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Rhodes, Antalya’daki G-20 Liderler Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. YPG’ye ilişkin konuşan Rhodes, “YPG, diğer Sünni Arap muhaliflerle birlikte çalışıyor ve IŞİD’i Rakka’ya baskı yapacak şekilde geri itiyor. Biz sadece Kürt güçlerden bahsetmiyoruz, o alanda desteklemeyi istediğimiz Sünni Arap güçler de var” dedi. Rhodes, bu güçlerin desteklenmesinin IŞİD’e karşı mücadelenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Güvenli bölge konusuna dair soruya Rhodes, “Suriye sınırında güvenli bölge fikrinin, kaynakların doğru aktarılacağı bir şey olduğuna inanmıyoruz” yanıtını verdi.

Paris saldırılarının ardından ABD halkının Ortadoğu’ya asker gönderilmesine daha ılımlı yaklaşıp yaklaşmayacağına yönelik soru üzerine Rhodes, “Amerikan askerlerinin problemin çözümü olduğuna inanmıyoruz. Muhalif güçlere sahip olmak daha etkili ve sürdürülebilir” diye konuştu.

ETİKETLER

ypgsuriyeabdsavaşışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24