ABD: YPG güçleri de Rakka'ya operasyonun parçası olacak

ABD'nin Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Kürt YPG güçlerinin de IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentinin kuşatılarak 'izole edilmesi' için mücadele edecek güçlerin bir parçası olacağını söyledi.

Reuters'ın haberinde, ABDli Korgeneral Stephen Townsend'in "Türkiye bizim herhangi bir yerde, özellikle Rakka'da Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile çalıştığımızı görmek istemiyor" ifadeleri yer aldı.

Townsend, "Bu konuda Türkiye ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve gerekli adımları atacağız" diye de ekledi.

Türkiye ile ABD arasında, YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye ve Irak'ta koalisyon güçlerinin sürdürdüğü IŞİD'le mücadeledeki pozisyonu gerginlik yaratmaya devam ediyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü' olarak kabul ediyor. ABD ise SDF'nin IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir yerel müttefik olduğunu ifade ediyor.

Londra'da Reuters ajansına demeç veren Işık "Türkiye yalnızca YPG güçlerine dayanma yerine operasyonların merkezinde bölgenin yerli halkının bulunması gerektiği konusunda ısrarlı" diye konuşmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde hem Kürt silahlı gücü YPG'ye hem de IŞİD'e yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava operasyonlarının ardından Şam'dan da sert açıklamalar gelmiş, Suriye ordusu "Hava sahasını ihlâl eden uçakların düşürülmesi için eldeki bütün imkanlar kullanılır" demişti.

YPG ise Türkiye'nin kuzey Suriye'deki operasyonlarını 'uluslararası hukukun ihlâli' olarak tanımlayıp Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Stephen Townsend, bugün gerçekleşen bir basın konferansında, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'in elindeki Rakka kentinin izole edilmesi için acilen harekete geçmeyi amaçladığını söyledi.

ABD'li sözcü Townsend, istihbarat yetkililerinin IŞİD'in Suriye'deki "kalesi" olarak bilinen kenti "ülke dışındaki hedeflere saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi için bir üs olarak kullanıldığı" endişesi üzerine bu adımı hızlandırdıklarını belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansı da, Townsend'in Irak'ın liderliğinde geçen hafta başlayan Musul operasyonu karşısında IŞİD'in direnişini ise "oldukça sert" olarak tanımladığını aktardı.

Townsend, IŞİD'in intihar bombacıları, araçlara yerleştirilen bombalar ve diğer süreci aksatabilecek saldırılarla karşılıklar verdiğini sözlerine ekledi.

ABDli Korgeneral, IŞİD'in Rakka'da da benzer şekilde savunmaya geçebileceği beklentisini paylaştı.

Kısa vadede bölgede bunu yapabilecek tek gücün SDF içerisindeki YPG güçleri olduğunu vurgulayan Townsend, "Sahip olduğumuz bu tek gücü kullanacağız ve yakında Rakka'ya bu güçlerle gideceğiz" dedi.

"Rakka çevresinde izolasyonu sağlamanın bölgeyi kısa sürede kontrol altına almak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

ABD Savunma Bakanı Ash Carter da, bu hafta yaptığı açıklamada koalisyon güçlerin Rakka'ya hızla yaklaştığını söylemişti

Brüksel'de gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Carter, "haftalar içinde, hatta daha kısa sürede" bu operasyonun başlayacağını belirtmişti. Carter, "Musul'daki harekât sürerken" başlaması beklenen operasyonun hedefinin, "Rakka'nın izole edilmesi için yerel güçleri oluşturmak ve konuşlandırmak" olacağını duyurmuştu.