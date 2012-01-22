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Dünya

ABD yönetiminden 'Kıbrıs' çağrısı

ABD yönetimi, New York'un Long Island bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde yapılacak

22 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD yönetimi, New York'un Long Island bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde yapılacak 5'inci üçlü Kıbrıs görüşmesine katılacak taraflara, Kıbrıs meselesinin çözümü yolunda "bu önemli fırsatı" değerlendirmeleri çağrısında bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, 23-24 Ocak'ta New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yapacağı görüşmelerden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

ABD'nin, BM Genel Sekreter'in iyi niyet misyonu himayesinde yapılan müzakerelere güçlü destek verdiğini belirten Nuland, "Liderleri adayı iki bölgeli iki toplumlu federasyon şeklinde yeniden birleştiren bir çözüm doğrultusunda gerçek ve önemli ilerleme kaydetmeleri için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.



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