ABD yönetimi tekrarladı: '1915'e muhalifiz

T24 - Başbakan Erdoğan Obama'ya mektup yazdı, Davutoğlu Clinton ile görüştü; 1915 Ermeni iddialarının bugün ABD Temsilciler Meclisi'ne gelme ihtimali karşısında yaşanan bu yoğunluğa, ABD tarafından yapılan bir açıklama eklendi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, bugün Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısına karşı olduklarını açıkça dile getirdiklerini hatırlattı ve Temsilciler Meclisi ile bu konuda temas halinde olduklarını söyledi.



Crowley, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine konuştu:



''Tasarıya muhalefetimizi açıkça ortaya koymuştuk. Bu konuda Temsilciler Meclisi ile temas halindeyiz."



Sözcü Crowley, ''ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, tasarının gündeme getirilmemesini söylemek için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ya da Meclis'teki diğer yetkililerle görüşüp görüşmediğine'' dair bir soruyu da, ''(Teması kuranın) Dışişleri Bakanı Clinton olup olmadığını söyleyemem, ancak Temsilciler Meclisi ile temas halindeyiz'' şeklinde yanıtladı.



ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili de, Ermeni tasarısı konusunda tutarlı bir tutuma sahip olduklarını ve bu görüşlerini değiştirmediklerini söyledi.



Temsilciler Meclisi yetkilileriyle temaslarında, tasarının Meclis gündemine getirilip getirilmeyeceğine dair izlenimleriyle ilgili bilgi vermeyen yetkili, ''Şunu çok net ifade etmek isterim ki, şu anda tasarının oylanması için gündeme alındığına dair bize ulaşmış bir bilgi yok. Kongre'nin çalışma süresi hala devam ediyor ve tabii ki Kongre ne yapmayı seçerse, onu yapabilir. Ancak tasarıya muhalefetimiz net'' diye konuştu.





LOBİCİLİK SAVAŞI



ABD Temsilciler Meclisinde bugün gündeme gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısı, Türk ve Ermeni kuruluşlar arasında lobicilik 'savaşı' başlattı.



ABD'nin 1915 yılı olaylarını 'soykırım' olarak tanımasını isteyen tasarının, bugün son kez toplanması beklenen Mecliste gündeme gelebileceğine dair haberler, ilk dakikadan itibaren ABD'deki Türk kuruluşlarını harekete geçirdi.



Kongre üyeleriyle yoğun temaslarda bulunan Türk kuruluşları, Amerikalılar ve Türkleri destek vermeye teşvik ediyor.



Ortak yaptıkları açıklamada, ABD'deki Türk toplumunu harekete geçmeye çağıran Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Günay Evinch (Övünç) ile Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı (FTAA) Kaya Boztepe, Türk dostu Amerikalılar ve Türk toplumunundan, Kongre üyelerini arayıp, tasarıya karşı tavır almaya çağırmalarını istedi.





METİNLER HAZIR



Bunun için, ''https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml'' adresini hazırlayan iki kuruluş, Kongre üyelerini arayacakların, mesajlarında belirtmeleri gerekenlere ilişkin ayrıntılı metin bile yayımladı. Turkish Coalition of America (TCA) da Türk dostu Amerikalılar ve Türklerden, hazırlanmış metinlere sadece adları ve adreslerini yazarak, Kongre üyelerine e-posta atmaları veya faks çekmeleri çağrısında bulundu.



Bunun yanında, Kongre üyeleri ile Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinin aranmasını isteyen TCA, Pelosi'ye ''tasarının Meclise gelmesinden duydukları endişeyi ve Türkiye ile Türk-Amerikalılara hakaret anlamına gelen tek taraflı tasarıyı gündeme getirmemesini istediklerini'' dile getirmeleri çağrısı yaptı.





ERMENİLER TELEFONLA DESTEK İSTİYOR



Buna karşın, tasarının Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi için tüm gücünü sarf eden ABD'deki Ermeni kuruluşları da e-posta listelerindekilere, adlarına hitaben e-postalar gönderiyor.



İnsanlardan, çevrelerindeki tüm arkadaş ve dostlarını da kendilerine yardıma davet etmelerini isteyen Ermeni kuruluşları, bu kez de Meclis'in çalışmaya başlamasına saatler kala listelerindeki herkesi telefonla aramaya başladı.



Otomatik mesajla kişilerden, tasarıya destek verip Kongre üyelerini aramalarını isteyen Ermeni kuruluşları, kabul edenleri de telefondaki tuşlama yöntemiyle Kongre üyelerinin telefonlarına yönlendiriyor.





