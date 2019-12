ABD yönetimi bankalara 250 milyar dolar verecek

ABD hükümetinin ekonomi kurmayları, dün akşam Washington'da yaptıkları toplantıda, Amerikan ekonomisini girdiği ekonomik krizden çıkaracak planın ayrıntılarını belirledi. Plan, Washington saati ile sabah saatlerinde, Türkiye saati ile öğleden sonra bizzat Başkan George Bush tarafından açıklanacak.



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson ve üst düzey Amerikan ekonomi kurmaylarının yaptıkları kritik toplantıda alınan kararlar uyarınca, Bush’un yapacağı açıklamada ilk aşamada, Kongre’den geçen 700 milyar doların 250 milyar dolarının ABD hazinesi tarafından nasıl kullanılacağı ayrıntılanacak.



Bu paranın 125 milyar dolarlık bölümü, ABD’nin en büyük 9 bankasına gidecek. Bu çerçevede Bank of America, Wells Fargo, Citigroup JP morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of New York Mellon hisseleri ABD hazinesi tarafından alınacak. Böylece bankaların batık kredilerinin bir kısmı da hazine tarafından garanti altına alınmış olacak. Medyada çıkan diğer haberlerde, hükümetin sermaye desteğinden State Street ve Merrill Lynch'in yararlanacağı da ifade edildi.



Kalan 125 milyar da, daha küçük bankalar için kullanılacak. Bankaların hisselerinin alınması için harcanacak bu 250 milyar doların yıl sonuna kadar kullanılması bekleniyor.



New York Times gazetesi, Citibank, JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo bankalarının her birinin 25'er milyar dolar, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in ise 10'ar milyar dolar alacağını yazdı.



Hazine ayrıca, bankalararası nakit ve kredi akışına da “geçici güvence” sağlayacak. Güvence süresinin 3 yıl olacağı belirtiliyor. Böylece de, kamuoyunun özel bankalara olan güveni yeniden tesis edilecek.



Bu kararın kredi piyasalarının kilidin açmayı, ekonomiyi canlandırmayı ve kredi vermeleri için bankalara güven sağlamayı amaçladığı kaydedildi.



Hükümetin bu önleminin, bankaların bilanço ve kredi portföylerinin göreceli olarak zayıf ve güçlü olduğu bir zaman diliminde uygulanacağı ifade edildi.



Bu arada ABD Hazine Bakanı Henry Paulson Amerikalı ekonomi bürokratlarının dışında pazartesi günü Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Bank of New York Mellon yöneticileriyle dün Washington'da planı görüşmek için bir araya geldi.



Görüşmeye ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, New York Fed Başkanı Timothy Geithner ve FDIC Başkanı Sheila Bair de katıldı.