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Dünya

ABD, yine Suriye'yi vurdu

"Suriye askerleri çatışmasız bölgeye ilerliyordu"

07 Haziran 2017 00:57

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye hükümetine bağlı güçleri bir kez daha vurdu.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, bu akşam Suriye'ye bağlı birimleri bir saldırı düzenledi.

Koalisyonun açıklamasına göre saldırı, Suriye askerlerinin Al Tanf yakınlarındaki "çatışmasız bölgeye" ilerlemeleri nedeniyle yapıldı.

 

Rusya BMGK'yı toplantıya çağırdı

 

Operasyona sert tepki gösteren Rusya'nın BMGK'yı olağanüstü toplantıya çağıracağı öğrenilirken, Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç "koalisyonun Suriye’de açık bir askeri çatışmaya girdiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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