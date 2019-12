ABD yine çocuk öldürdü



Afganistan'ın batısında ABD güçlerinin düzenlediği bir hava saldırısında yine sivil can kayıpları oldu.



Bölgedeki bir aşiret lideri, saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında bir çiftçi, eşi ve 4 çocuğunun bulunduğu 9 kişinin öldüğünü söyledi.



Aşiret lideri Gulem Muhammedhan, hava saldırısında bir Afgan aileyle 3 misafirinin hayatını kaybettiğini belirterek, ailenin misafirlerinin kimliklerinin henüz belirlenemediğini açıkladı.



Afganistan'daki ABD ordusu adına yapılan açıklamada ise ülkenin batısındaki Helmand'da dün gece düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu sivillerin öldüğü haberi alındığı, uluslararası güçlerin meydana gelen can kaybını belirlemek için bu sabah köyün ileri gelenleriyle bir araya geldiği kaydedildi.



ABD askeri sözcüsü Yüzbaşı Elizabeth Mathais, bölgedeki bir çatışma sırasında kara birliklerine bir tesisten ateş açılması üzerine hava saldırısı talebinde bulunduğunu söyledi.



Afganistan'da yabancı güçlerin militanlara yönelik hava saldırılarında sivil can kayıpları meydana gelmesi büyük tepkilere yol açarken, ülkedeki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General McChrystal'ın kısa süre önce, hava saldırılarının sınırlandırılması talimatı verdiği bildirilmişti.