ABD yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi. Tüketici harcamaları da 2009'dan sonra en kötü performansını kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2016'nın son çeyreğinde yüzde 2.1 büyüyen ekonomi ilk çeyrekte yüzde 0.7 büyüdü.

Bloomberg HT'nin haberine göre büyümenin beklentiden daha düşük gelmesinde ekonominin en büyük kısmını oluşturan tüketici harcamalarında yaşanan düşüş etkili oldu. Tüketici harcamaları yüzde 0.3 ile 2009 yılından beri en düşük seviyede gerçekleşti. Tüketicilerin otomobil, yakıt ve giyim harcamalarının azaldığı görüldü.



Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Fiyat Endeksi ilk çeyrekte yüzde 2.3 arttı. Beklenti yüzde 2'ydi. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ise yüzde 2 ile 4 çeyreğin en hızlı artışını kaydetti.

Büyümedeki yavaşlamanın geçici nedenlere bağlı olduğu belirtiliyor.

Ekonomistler, Trump'ın hedefine ulaşması konusunda şüpheli

JPMorgan Chase & Co.'da şef ekonomist olan Michael Feroli "ilk çeyrekte tüketim ve stoklar gibi zayıf olan bazı göstergelerin ikinci çeyrekte tersine çevrileceğini düşünmek için nedenler var. Gelirler toparlanmaya başlıyor ve bu tüketici harcamalarını destekliyor." yorumunu yaptı.



Beklentiden düşük gelen büyüme verisinin ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek aylarda faiz artışı yapmasına engel teşkil etmeyeceği belirtiliyor. İlk çeyrek büyüme verisinin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları konusunda bir hüküm oluşturmadığı ifade ediliyor, ancak ekonomistler büyümenin sürdürülebilir bazda Trump'un yüzde 3-4 hedefine ulaşacağı konusunda şüpheli. Uzmanlar 2019'a kadar yıllık büyümenin yüzde 2.2-2.3 civarında olabileceğini öngörüyor.