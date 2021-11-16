ABD'yi geçen Çin dünyanın en zengin ülkesi oldu

Küresel servet son 20 yılda üçe katlanırken Çin, ABD'yi de geçerek dünyanın en zengin ülkesi haline geldi.

McKinsey & Co.'nun yaptığı araştırmada, dünya gelirinin yüzde 60'ından fazlasına sahip 10 ülkenin bilanço rakamları incelendi. Araştırmaya göre, dünya çapındaki net servet 2000 yılında 156 trilyon dolarken, bu rakam 2020 yılında 514 trilyon dolara yükseldi.

Çin, bu artışın yaklaşık üçte birinde pay sahibi oldu. Çin'in serveti, 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katıldığı sıralarda 7 trilyon dolardı; bugün ise 120 trilyon dolara yükseldi. Böylelikle Çin, ABD'yi geçerek dünyanın en zengin ülkesi haline geldi.

ABD ve Çin'de servetin üçte ikisi en zengin yüzde 10'un

Araştırmada, dünyanın en büyük ekonomileri olan hem ABD hem de Çin'de, servetin üçte ikisinden fazlasının en zengin yüzde 10'un elinde olduğu ve bu zenginlerin paylarını artırmayı sürdürdükleri belirtildi.

Küresel servetin yüzde 68'i gayrimenkulde

McKinsey Global Enstitüsü'nün ortaklarından Jan Mischke, yaptığı açıklamada, "Artık hiç olmadığımız kadar zenginiz" dedi.

McKinsey'in hesaplamalarına göre küresel servetin yüzde 68'i gayrimenkulde depolanıyor.