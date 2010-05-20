ABD yerlilerden resmen özür diledi

T24 - ABD, maruz bırakıldıkları kötü muameleler ve şiddet eylemleri yüzünden yerli kabilelerden resmen özür diledi.



Başkent Washington'daki Kongre Mezarlığı'nda düzenlenen ve beş yerli kabile temsilcisinin de hazır bulunduğu törende, Cumhuriyetçi Senatör Sam Brownback yerlilerden özür dilemek için çıkarılan yasayı okudu.



Cherokee, Choctaw, Muscogee (Creek), Pawnee ve Sisseton Wahpeton Oyate kabilelerinin temsilcilerinin katıldığı törende Cherokee Şefi Chad Smith, böyle bir özür dilenmesini talep etmediklerini ancak özrün kabul edildiğini söyledi. Smith, ''Özür dilemek zordur ama bazen de özrü kabul etmek zordur'' diye konuştu.



Creek kabilesinin ikinci Şefi Alfred Berryhill ise özrün ''tarihi bir adım'' olduğunu söyledi.



Törenin yapıldığı mezarlıkta 12 yerli kabileden toplam 36 kişi yatıyor.



Brownback'in, çıkarılması için 2004 yılından beri çaba gösterdiği yasa tasarısı, geçen yıl hem Senatodan hem de Temsilciler Meclisinden geçmiş ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından aralık ayında imzalanmıştı.