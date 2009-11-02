ABD, yerleşim konusunda geri adım attı

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail ve Filistinlilerin en kısa zamanda barış görüşmelerine başladıklarını görmek istediklerini söyledi.



BBC'nin haberinde Abu Dabi'de Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşen Clinton daha sonra İsrail'e geçerek Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla biraraya geldi.



Filistinliler, görüşmelerin başlayabilmesi için İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim merkezi inşaasına son vermesini talp ediyor.



Netanyahu ise, yerleşim meselesinin görüşmelerin başlamasını engellemek için bir bahane ve engel olarak öne sürüldüğünü savunuyor.



Cumartesi akşamı düzenlenen basın toplantısında, İsrail başbakanı müzakerelerin derhal başlamasından yana olduğunu aktardı.



Netanyahu Filistinlilerin geçmişte yerleşim meselesini ön koşul olarak öne sürmediklerini de savundu.



Clinton da Amerikan Başkanı Barack Obama ve kendisinin kapsamlı bir barış anlaşmasında kararlı olduklarının kaydetti, ancak Beyaz Saray'ın müzakerelerin başlaması için İsrail'e ısrarla yaptığı yerleşim inşaatlarının durması çağrısından geri adım attı.



İsrail'in, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri için daha önce benzeri görülmemiş ödünler verdiğini savunan Clinton, yerleşim merkezleri inşaasının dondurulmasının hiçbir zaman müzakere ön koşulu olmadığını öne sürdü.



Kudüs'teki BBC muhabiri Paul Adams, yerleşim inşaasının dondurulması meselesinde ''ilk geri adımı Obama yönetiminin attığının açık olduğunu'' aktarıyor.



Clinton'la görüşmesinin ardından konuşan Abbas İsrail'in yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Netenyahu yönetimin 7 ay önce işbaşına gelmesinden sonra Obama yönetimi ''yerleşim merkezi inşaasının durdurulması'' çağrısı yapmıştı.



Ancak İsrail'in muhalefetinin ardından şimdi Washington yönetimi önemli olan müzakerelerin başlaması diyor.



BBC muhabiri Paul Wood, gelinen noktada Filistinlilerin de boyun eğmemeye kararlı olması nedeniyle müzakerelerin yeniden başlama olasılığının çok düşük olduğuna dikkat çekiyor.