ABD yeni silahını fırlattı

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ABD Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kurumu, fırlatma işleminin yapılacağını bu sabah Twitter üzerinden duyurmuştu.Falcon Hipersonik Teknoloji Aracı-2 adlı araç, uzaya çıkmasının ardından roketten ayrılarak atmosfere doğru manevra yapacak ve saatte 21.000 kilometrehızla uçarak okyanusa dalış yapacak.Benzer bir araç geçen yıl fırlatılmıştı. Bu proje, sesten 20 kat veya daha üzerinde bir hıza sahip araçlarla küresel çapta yapılabilecek saldırılarakarşı hazırlık amacıyla geliştirildi.