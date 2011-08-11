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Dünya

ABD yeni silahını fırlattı

Deneme amaçlı olan ve sesten defalarca hızlı (hipersonik) insansız hava aracını taşıyan roket, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin orta

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Deneme amaçlı olan ve sesten defalarca hızlı (hipersonik) insansız hava aracını taşıyan roket, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin orta kesimindeki Vandenberg hava üssünden fırlatıldı.

ABD Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Kurumu, fırlatma işleminin yapılacağını bu sabah Twitter üzerinden duyurmuştu. 

Falcon Hipersonik Teknoloji Aracı-2 adlı araç, uzaya çıkmasının ardından roketten ayrılarak atmosfere doğru manevra yapacak ve saatte 21.000 kilometre
hızla uçarak okyanusa dalış yapacak.

Benzer bir araç geçen yıl fırlatılmıştı. Bu proje, sesten 20 kat veya daha üzerinde bir hıza sahip araçlarla küresel çapta yapılabilecek saldırılara
karşı hazırlık amacıyla geliştirildi.



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