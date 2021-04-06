ABD, "yeni nesil maske" tasarımı için 500 bin dolar ödüllü yarışma başlattı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını maskelerin vazgeçilmez bir hâle getirirken ABD'de Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Otoritesi (BARDA), "yeni nesil maske" tasarlamak üzere yarışma başlattı. Yarışmayı kazanlara toplam 500 bin dolar verileceği duyuruldu.

The Verge'de yer alan habere göre, "Maske İnovasyon Yarışması", ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) bağlı Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü iş birliğiyle başlatıldı.

Yarışma, maskelere yönelik gözlükleri buğu yapmak, cildi rahatsız etmek, takarken rahatsız hissetmek, iletişim kurmanın zorlaşması gibi şikâyetler göz önünde bulundurarak gündeme geldi.

Yarışmanın ilk aşaması tasarıma odaklanacak. İlk aşamada 10 kişi belirlenecek ve hepsine maskenin prototipini hazırlayabilmek için 10 bin dolar verilecek. İkinci aşamada ise yarışmacılar maskelerinin prototipini sunacak. İkinci aşamada toplam 400 bin dolar ödül verilecek.