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BBC Türkçe

ABD yeni başkanını nasıl seçecek, kilit eyaletler hangileri?

ABD'nin aylardır beklediği başkanlık seçimi yarın yapılıyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Hillary Clinton arasında geçen seçim yarışında hangi konular öne çıktı? Seçim sonucunu hangi eyaletler belirleyecek?

07 Kasım 2016 21:51

ABD'nin aylardır beklediği başkanlık seçimi yarın yapılıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Hillary Clinton arasında geçen seçim yarışında hangi konular öne çıktı?

Seçim sonucunu hangi eyaletler belirleyecek?

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