ABD yeni Afganistan stratejisini belirledi

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Afganistan'a daha fazla asker gönderilip gönderilmemesi konusunda kararını verdiğini söyledi.



Gates, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yetkililerle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, bu kararını Bratislava'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan önce ABD Başkanı Barack Obama ve meslektaşlarına ileteceğini kaydetti.



Obama dünkü açıklamasında, Afganistan'da 7 Kasımda yapılacak seçimlerin ikinci turundan önce bu ülkeyle ilgili yeni stratejisi hakkında bir karara varabileceğini söylemişti.

