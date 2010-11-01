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Dünya

ABD, YEMEN'E EKİP GÖNDERDİ WASHINGTON (A.A)

01 Kasım 2010 21:08

-ABD, YEMEN'E EKİP GÖNDERDİ WASHINGTON (A.A) - 01.11.2010 - ABD, kargo uçaklarının kontrolüne yönelik önlemlerin güçlendirilmesine yardım için Yemen'e uzman ekip gönderdi. Amerikan Nakliye Güvenliği birimi TSA'nın başkanı John Pistole, Amerikan CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, uzman ekibin Yemen'in başkenti Sana'daki havaalanında ABD'ye gönderilen kargoyu incelemekle sorumlu güvenlik yetkililerine eğitim ve teçhizat temin edeceğini kaydetti. Pistole, TSA uzmanları tarafından yapılan yardımın özellikle Yemen'den kargo gönderilmesine koyulan geçici yasağın kalkmasından sonra yararlı olacağını kaydetti. Öte yandan Almanya, bu ülkeye Yemen'den doğrudan ve dolaylı yoldan yapılan tüm uçuşlara yasak getirdi. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den Almanya'ya gelen ve buradan İngiltere'ye giden bir kargo uçağında bombalı paket bulunmasından sonra, Yemen'den gelen tüm uçaklara Alman havaalanlarına inme ve Almanya hava sahasına girme yasağı getirildiği bildirildi. Bakanlık tarafından DHL kargo şirketine de, Yemen'den gelecek tüm paketlerin aktarma yeri olan Leipzig havaalanında kontrol edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. UPS ve FedEx kargo şirketlerinin de paketleri kontrol etmeye başladığı belirtildi.

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