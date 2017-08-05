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Dünya

ABD Yemen'e asker gönderdi

Yemen'e gönderilen ABD askerlerinin çatışmalarda yer almayacağı açıklandı

05 Ağustos 2017 18:19

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki operasyonlarına destek vermek amacıyla küçük bir özel kuvvet grubunu Yemen'e gönderdi.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin istihbarat desteğinin ve hava saldırılarının yanı sıra BAE operasyonlarına destek vermek amacıyla küçük bir özel kuvvet grubunu Yemen’e gönderdiğini söyledi. ABD askerlerinin tavsiye ve taktik desteği verdiğini ifade eden Albay Davis, şöyle devam etti:

"Biz orada gerekli olduğu ölçüde hava saldırısı ve yetkilerimiz kapsamında kara operasyonları düzenliyoruz ancak bu operasyonun, BAE tarafından duyurulan Şebva operasyonunun ana odağı, oraya girip Şebva ilinde Arap Peninsulası'ndaki El-Kaide kuvvetlerinin elinde bulunan alanları temizlemektir."

ABD askeri doğrudan çatışmayacak

Askerlerin orada doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirten Davis, asker sayısına dair bir bilgi paylaşmadı. Davis, "Nerede olduklarına dair bir şey demeyeceğim ama ana rolleri bilgi akışı sağlamak olacak." dedi.

ABD 2014'te askerlerini çekmişti

2014 yılında Husilerin başkent Sana’yı almasından kısa bir süre sonra ABD Yemen’de konuşlu askerlerini çekmişti. Belirli aralıklara Yemen’de hava saldırısı düzenleyen ABD kuvvetleri, ocak ayında bir El Kaide kampına saldırı düzenlemiş, saldırıda bir ABD askeri öldürülmüş onlarca sivil de çapraz ateşte hayatını kaybetmişti.

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