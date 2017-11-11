T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füzede İran'a dair işaretler var

Beyaz Saray'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "İran rejiminin saldırganlığı ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız" denilmişti

11 Kasım 2017 00:35

ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füzenin üzerinde İran'a ait işaretler olduğunu söyledi.

Korgeneral Harrigian, Dubai'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a atılan füzenin İran izleri taşıdığını ifade ederek, bunun da füzenin nereden geldiğini gösterdiğini belirtti.

Harrigian, füzenin Yemen’e nasıl getirildiğinin araştırılacağını kaydetti.

Tahran'dan ABD’li komutanın ifadeleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kınıyoruz. İran rejiminin saldırganlığı ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında Suudi Arabistan ve Körfez müttefiklerimizin yanındayız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna 4 Kasım'da Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

ETİKETLER

abdbeyaz sarayyemensuudi arabistaniranfüze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24