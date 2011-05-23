-ABD, YEMEN'DEKİ KONSOLOSLUĞUNU KAPATTI SANA (A.A) - 23.05.2011 - ABD, Yemen'deki konsolosluğunu güvenlik nedeniyle en az iki günlüğüne kapattı. ABD'nin Sana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, konsolosluk bölümünün, yarın ve perşembe günü Yemen halkına hizmet vermeyeceği, sadece Amerikan vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunacağı belirtildi. Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin sürdüğü başkent Sana'da son olarak Eski Meclis Başkanı ve Ahmar Kabilesi Reisi Abdullah El Ahmar'ın oğlu milletvekili Sadık El Ahmar'ın evinin çevresinden silah seslerinin yükseldiği bildirilmişti. Yerel bir gazeteci, telefonla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Muhafızları ile Ahmar aşiretine mensup silahlı kişiler arasında silahlı çatışma çıktığını açıklamıştı.