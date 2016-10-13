ABD Yemen'de Husilere ait hedefleri vurdu

Yemen açıklarında seyreden Amerikan savaş gemilerine roket saldırısı düzenlenmesi üzerine ABD ilk kez Husilerin karadaki mevzilerini bombaladı. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook asilerin kontrolündeki bölgede bulunan radar tesislerinin güdümlü seyir füzesi ile vurulduğunu ve hedefin tahrip edildiğini söyledi. Sözcü tahrip edilen radarların Kızıldeniz'deki Amerikan savaş gemilerine karadan yapılan roket saldırılarında kullanıldığını ve bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak için radarların tahrip edilmesine karar verildiğini belirtti.

Husiler Amerikan gemilerine ateş açılmadığını iddia etti. Asilerin sözcüsü Saba haber ajansına yaptığı açıklamada suçlamanın mesnetsiz olduğunu ve asilerle birleşen askeri birimlerin ve Halk Komitesi'nin saldırılarla ilgisinin olmadığını söyledi.

Birkaç gün zarfında ikinci kez Kızıldeniz'deki bir Amerikan savaş gemisine karadan roket fırlatılmış, ancak gemi isabet almamıştı. Pazar günü Husilerin kontrolündeki bölgeden iki Amerikan savaş gemisine fırlatılan roketler de hedefi bulmamıştı.

Mezheplerin Yemen'deki vekâlet savaşı

2014 yılından bu yana Yemen'de Sünni Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı hükümet kuvvetleriyle, İran tarafından desteklenen Şii Husiler ve eski Devlet Başkanı Ali Abdallah Saleh'e bağlılığını açıklayan diğer silahlı guruplar arasında çatışmalar sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki başkent Sana ve diğer kentler 2015 yılında Husiler tarafından alınmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap devletleri koalisyonunun 2015 yılının Mart ayında asilere karşı başlattığı operasyonda şimdiye kadar çoğunluğu sivil olmak üzere en az 6 bin 700 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Cumartesi günü başkentteki bir cenaze merasimine yapılan saldırıda en az 140 kişinin öldürülmesi üzerine ABD Suudi Arabistan ve müttefiklerine Husilerle mücadelede verdiği desteği gözden geçireceğini duyurmuştu.

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DW, afp/AG, GA