ABD Yemen'de El-Kaide'ye operasyon düzenledi

Yemen'de ABD'nin operasyonları devam ediyor. Son saldırıda, El Kaide üyesi olduğu öne sürülen 14 kişi öldürüldü. Bu operasyon ise, Yemen yetkililerinin 'büyük bir El Kaide komplosu'nu ortaya çıkardıkları açıklamasının ardından düzenlendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Yemen, Washington tarafından, Batı için en büyük tehdidi oluşturduğu söylenen, El Kaide örgütüne bağlı militan örgüt Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin merkezi konumunda. Yemen'de insansız hava araçlarıyla düzenlenen bu tür saldırılar son bir ayda oldukça sıklaştı.

BBC Arapça Servisi'ne bilgi veren Yemen yetkilileri, Perşembe gecesi düzenlenen son saldırıda, ülkenin güneyindeki Hadramut eyaletinde, El Kaide militanları olduğundan şüphelenilen bir grubun hedef alındığını açıkladılar.

Daha erken saatlerde ise Marib ve yine Hadramut eyaletlerinde iki operasyon daha düzenlenmiş ve 10 şüpheli öldürülmüştü.

Çarşamba günü insansız hava aracıyla düzenlenen bir başka saldırıdaysa yedi kişi yaşamını yitirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Yemen'deki militanlara insansız hava araçlarıyla operasyonları düzenlenmekte olduğunu belirtirken, bu konuda izledikleri politika ya da tek tek operasyonlar hakkında bir açıklama yapılmıyor.

Haber ajansları, 28 Temmuz'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 30 militanın öldürüldüğünü bildiriyorlar.

Bu hafta başında, El Kaide'nin bir saldırı düzenleyeceği yolunda alınan istihbaratın ardından Yemen güvenlik güçleri alarm durumuna geçmiş, Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri kapatılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu diplomatik temsilciliklerdeki çalışanlarını ülkeden çıkarırken vatandaşlarına da ülkeden 'derhal ayrılma’ çağrısı yapmışlardı.

Perşembe günü, Yemen terörle mücadele ekipleri, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütü militanları tarafından kullanıldığı belirtilen başkent San'a yakınlarında bazı adreslere baskınlar düzenledi.

Guantanamo nakilleri durduruldu

Öte yandan Yemen'deki bir üst düzey diplomatik yetkilinin, BBC Arapça Servisi'ne verdiği bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Küba'daki Guantanamo Üssü'nde tutulan yaklaşık 100 Yemenli'nin geri gönderilmesi için yapılan planları askıya aldı.

Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Barack Obama'nın, Yemenli tutsakların Guantanamo'dan nakledilmesine olanak sağlayan Mayıs ayında alınan kararda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başkan nakilleri engelleyen kararı, her vakanın tek tek karara bağlanmasına olanak sağlamak amacıyla kaldırdı. Bu değerlendirmede elbette güvenlik koşulları da dikkate alınacak" dedi.