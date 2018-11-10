ABD Yemen savaşı için Suudi jetlerine yakıt ikmali yapmayacak

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ABD'nin Yemen’de savaşan koalisyon jetlerine yakıt ikmali yapılmayacağını belirtti. Suudi Arabistan, Ekim ayının başında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı nedeniyle baskı altında. ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı olayından ötürü Riyad yönetimine yeteri kadar baskı uygulamadığı için eleştiriliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada "Yakın zamanda Suudi Arabistan ve Koalisyon, Yemen'de havada yakıt ikmalini bağımsız olarak yapabilmek için kapasitesini artırdı. Bunun ve ABD ile istişarenin sonucunda Koalisyon, Yemen’deki operasyonlarında (ABD'nin) hava yakıt ikmali desteğinin durdurulmasını talep etti” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de konunun ABD hükümetine danışıldığını ve Washington yönetiminin bu kararı desteklediğini belirtti. Mattis aynı zamanda sivil ölümlerini azaltmak ve insani girişimleri artırmak amacıyla koalisyon ile çalışmalara devam ettiklerini de ifade etti.

Suudilere ait Al Arabiya al-Hadath isimli televizyonun yayınladığı verilere göre Suudi Arabistan’ın yakıt ikmali için 23 adet uçağı bulunuyor. Bunlardan altı tanesinin Yemen’deki savaş için kullanıldığı ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise altı adet yakıt ikmal uçağının bulunduğu kaydedildi. Televizyon kanalı, ABD'den boşalan havada yakıt ikmal ihtiyacının bu uçaklarla kolaylıkla doldurulabileceğini belirtti. Adını vermeden Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer de ABD'nin bu desteğini kesmesinin Yemen'deki savaşa çok büyük bir etkisinin olmayacağını söyledi.

ABD'den barış görüşmeleri çağrısı

ABD yönetimi geçen ay yaptığı açıklamalarda Yemen’de savaşan taraflara silahları bırakma çağrısı yapmış ve 30 gün mühlet vererek, barış görüşmelerine başlanmasını istemişti. ABD’nin bu çağrısına Birleşmiş Milletler ile başka ülkelerden de destek gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kasım ayının başında yaptığı açıklamada bu ay içerisinde barış görüşmelerine başlanacağını belirtmişti.

Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dâhil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor. Suudi koalisyonunun Mart 2015'te müdahale ettiği ülkede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Cuma günü bir açıklama yaparak Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinin ele geçirilmesi için yeni bir harekâta başladıklarını duyurdu. BM tarafından dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirilen iç savaşta yaklaşık 28 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği, 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

rtr,AFP/DÇÜ,BW

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