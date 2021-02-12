ABD, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütü listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardıklarını bildirerek, 16 Şubat’tan itibaren Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik küresel terör örgütü tanımlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Blinken yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, Yemen’de insani durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle alındığını vurgulayarak, “Husilerin terör örgütü olarak tanımlanmasının, Yemen'e gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşması üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları tarafından yapılan uyarıları dikkat aldık” ifadelerini kullandı.